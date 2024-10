Violento incidente a Catania: vivo per miracolo un centauro VIDEO

All'arrivo dei soccorsi si era temuto il peggio

CATANIA – Le immagini filmate raccontano da sole quello che dev’essere stato il pauroso scontro auto-moto avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo via Angelo Aiello a Catania. La motocicletta è andata completamente distrutta nell’impatto: il centauro, letteralmente volato per metri prima di cadere sull’asfalto, ha riportato ferite alle braccia e alle gambe.

Trasportato d’urgenza in ospedale, “è vivo per miracolo” come racconta uno dei soccorritori giunti sul posto. Ad allentarli, è stata una guardia Eps che si trovava a transitare nell’area della Zona Industriale, nel luogo dov’è accaduto l’incidente.

Ad effettuare i rilievi, sono i gli agenti della Polizia municipale di Catania.