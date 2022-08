Violento temporale tra le province di Messina e Catania

Le previsioni per giovedì

MESSINA – Un forte temporale si sta abbattendo tra le province di Messina e Catania. “Rovesci e temporali sparsi”; erano stati previsti per la giornata di oggi in Sicilia dal sito dell’Aeronautica militare.

Questa mattina un violento temporale a Palermo ha provocati allagamenti e disagi nella zona di Mondello (VIDEO). Per la giornata di domani, giovedì 25 aprile, sono previste poche nubi al mattino, concentrate sulle coste tirreniche della Sicilia, ma in intensificazione con il passare delle ore. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi lo Stretto di Sicilia e lo Jonio settentrionale.