Aggredisce la ex compagna e diffonde on line le sue foto nuda: arrestato

Le violenze anche di fronte ai figli di lei

CATANIA – Un 36enne pregiudicato è stato messo agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico su ordine della Procura, che lo indaga per atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Lo rende noto la Procura in un comunicato.

Le indagini, condotte dai Carabinieri di piazza Verga, hanno fatto emergere le condotte persecutorie e aggressive dell’uomo nei confronti della ex compagna, ripetute dal marzo 2024 fino al giorno dell’esecuzione della misura.

Le violenze a Catania

Gli atteggiamenti vessatori avrebbero avuto inizio quando dopo sei mesi di frequentazione e uno di convivenza la donna, già divorziata e madre, ha deciso di interrompere la relazione con il 36 enne a causa della morbosa gelosia e dei frequenti scatti d’ira dell’uomo, che sarebbero avvenuti quando lui, assuntore di sostanze stupefacenti, sarebbe stato in crisi d’astinenza.

Il compagno, disoccupato, avrebbe chiesto alla vittima continue somme di denaro per acquistare la droga ma quando lei si sarebbe rifiutata di dargliele, l’avrebbe aggredita verbalmente e, in una occasione, anche fisicamente con pugni alla testa.

Le violenze sarebbero avvenute anche alla presenza dei figli minorenni di lei, creando un clima di tensione in casa perché l’uomo, in preda alla gelosia, le avrebbe anche rotto il telefono cellulare e un vaso. Per questo la donna, una ristoratrice catanese, avrebbe definitivamente posto fine alla storia.

Lui, però, non accettando le decisione, si sarebbe recato tutti i giorni presso l’attività commerciale della ex continuando a pretendere soldi e minacciandola: “Ti brucio il locale, ti brucio la macchina, do fuoco ai tuoi figli”.

Le foto sui social network

La donna, spaventata, avrebbe perciò continuato a elargire denaro per circa 200 euro, ma il 36enne avrebbe alzato la posta cominciando a pubblicare sui social network alcuni video durante i quali minacciava di divulgare on line fotografie della donna priva di vestiti.

Vista la resistenza della ex compagna il 36enne, in una escalation di violenza verbale, avrebbe poi cominciato a denigrarla e minacciarla sui social, pubblicando effettivamente fotografie intime che lei gli aveva inviato e chiamando in causa anche i suoi figli per screditarne il ruolo di madre: “Ti fazzo viriri a to ma quantu è spocca e poi rici ca è onesta!”.

A quel punto la vittima, avendo timore sia per la propria incolumità ma soprattutto per quella dei figli, lo ha denunciato, consentendo agli investigatori di documentare in modo completo ed esaustivo le condotte persecutorie e richiedere all’Autorità Giudiziaria la misura cautelare, applicata ed eseguita dai Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante.