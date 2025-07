La lite per i rifiuti e il pestaggio, 3 denunce per la violenza in cioccolateria

La ricostruzione della violenza

PALERMO – Il motivo è futile, la reazione violenta e spropositata. La discussione è nata per il cattivo odore della spazzatura ed è degenerata in una spedizione punitiva ai danni dei dipendenti della Cioccolateria Lorenzo a Piazza Marina.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri hanno identificato tre persone che saranno denunciate per aggressione aggravata. Si tratta di un anziano e di due sedicenni. Sarebbero stati loro a fare irruzione nel locale e a picchiare i dipendenti che hanno rimediato prognosi di una decina di giorni. Cercavano il titolare, che non c’era e se la sono presa con i dipendenti.

I motivi dell’aggressione

Uno degli aggressori ha usato un tirapugni. Da qui la contestazione dell’aggravante, anche per il fatto ad avere agito in più persone. La discussione andava avanti da giorni. La famiglia abita al piano superiore del palazzo che a pianterreno ospita la caffetteria. Protestava per il cattivo odore della spazzatura raccolta nei contenitori piazzati in strada. Il caldo rendeva l’aria irrespirabile.

Le proteste per la spazzatura e la lite

La famiglia ha protestato con il titolare che però avrebbe dato la colpa agli operatori della Rap. Non sarebbe stato lui a lasciare la spazzatura in strada. “Basta, non riusciamo a dormire per la puzza”, dicevano i residenti. Qualche parola di troppo e gli animi si sono accesi.

Fino all’esplosione di violenza del 6 luglio. Nel locale è arrivato un anziano, con problemi di mobilità che lo costringono a utilizzare una stampella, spalleggiato dai due ragazzini. Ad avere la peggio sono stati i quattro dipendenti costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso. “Hanno ferito anche me, stavo cercando di aiutare il mio collega che nel frattempo era stato preso di mira e sanguinava”, ha raccontato una delle dipendenti a LiveSicilia.