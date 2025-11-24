Violenza di genere, convegno della Commissione biblioteca dell’Ars

Martedì 25 novembre alle 15

PALERMO – La Biblioteca dell’Assemblea regionale siciliana promuove il convegno “Oltre il cliché: come riconoscere e prevenire il nemico invisibile. Nuove forme, stesse radici nella violenza di genere”, in programma martedì 25 novembre 2025 alle ore 15 presso la Sala Pio La Torre di Palazzo Reale.

L’incontro nasce dall’esigenza di approfondire come la violenza sulle donne stia assumendo oggi forme nuove e non immediatamente riconoscibili. Segnali psicologici, comportamentali e relazionali che spesso sfuggono ai cliché narrativi più diffusi rendono più complessa la capacità di individuare situazioni potenzialmente pericolose.

In questa prospettiva, il convegno prende spunto dalla storia di Sara Campanella, studentessa dell’Università di Messina barbaramente uccisa da un pretendente. Un caso anomalo che apre una maglia inaspettata tra i femminicidi: non più solo mariti e compagni ma anche semplici conoscenti, figure insospettabile. Da qui parte una riflessione più ampia sugli aspetti psicologici, sociali e giuridici che

concorrono alla prevenzione.

“Il femminicidio atipico di Sara Campanella riscrive la storia della violenza sulle donne perché allarga la maglia dei possibili carnefici – afferma Marianna Caronia, presidente della Commissione Biblioteca dell’Ars – promotrice del convegno. È dunque necessario accendere i riflettori sul tema e fornire strumenti di lettura e prevenzione, a partire dall’analisi dei segnali anche invisibili che precedono l’irreparabile, soprattutto quelli di natura psicologica”. Un impegno che Caronia condivide con le colleghe Roberta Schillaci e Valentina Chinnici.