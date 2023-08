Violenza sulle donne: Cgil, Cisl e Uil chiedono a Schifani un intervento

Serve “una strategia per il contrasto"

PALERMO – Cgil, Cisl e Uil siciliane hanno scritto al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per chiedere, “una strategia per il contrasto alla violenza di genere”.

“Il solo approccio punitivo non basta”

La richiesta arriva in seguito agli ultimi casi, che si sono moltiplicati in Sicilia. Elvira Morana, responsabile per le politiche di genere della Cgil Sicilia, Rosanna Laplaca, segretaria regionale della Cisl, e Vilma Maria Costa, della Uil, scrivono che “urgono risposte della politica, agendo su più fronti” e che “il solo approccio punitivo non basta ad affrontare un fenomeno di tale gravità”.

“Serve valorizzare le donne”

Le tre esponenti sindacali sottolineano che “c’è soprattutto da agire per il riconoscimento e la valorizzazione delle donne, superando le criticità esistenti, ad esempio quelle del mercato del lavoro e del welfare”.