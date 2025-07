Violenza sessuale aggravata, ex sacerdote arrestato nel Siracusano

Dopo la condanna definitiva a sette anni e sei mesi

PALERMO – Un ex sacerdote è stato arrestato dalla polizia a Lentini in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Siracusa. L’uomo, condannato in via definitiva a sette anni e sei mesi di reclusione, è ritenuto responsabile di violenza sessuale aggravata anche dall’uso di armi.

L’arresta dell’ex sacerdote

Gli agenti del commissariato locale lo hanno rintracciato nella sua dimora estiva. Dopo l’arresto, è stato trasferito in carcere. Oltre alla pena detentiva, è stata disposta nei suoi confronti anche la sospensione dall’esercizio della funzione di ministro del culto.

