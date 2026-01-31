 Violenza sessuale in un pub a Palermo, il questore chiude il locale
Violenza sessuale in un pub a Palermo, il questore chiude il locale

Indagini della squadra mobile
IL CASO
di
PALERMO – Lo scorso settembre una turista sarebbe stata violentata a Palermo nel bagno di un pub nei pressi di via Roma.

La Squadra mobile, che ha ascoltato la donna, indaga sulla vicenda e ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. La notizie è emersa solo adesso perché il questore, Maurizio Calvino, ha disposto la chiusura del locale a causa di una rissa scoppiata il giorno dopo il presunto caso di villenza sessuale.

Un provvedimento di chiusura per 15 giorni ha raggiunto un altro locale, una discoteca, dove a fine anno si sarebbero verificate due risse, la prima ha coinvolto una ventina di giovani in un vialetto che conduce al locale; nell’altra un cliente è stato colpito a calci e pugni ed è finito in ospedale con ferite giudicate guaribili in 30 giorni. 

