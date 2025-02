La vittima ha testimoniato

RAGUSA – Con l’accusa di violenza sessuale su un minore la polizia ha arrestato un uomo di 40 anni di Giarratana nel Ragusano.

Il provvedimento cautelare in carcere è stato adottato anche in seguito alla testimonianza della vittima delle violenze.

Le indagini sono in corso, affermano gli inquirenti.

Recentemente, per un altro episodio, è stato condannato un ex assessore in Sicilia.