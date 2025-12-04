 Violenza sessuale, stalking e prostituzione, un fermo a Ragusa
Violenza sessuale, stalking e prostituzione, un fermo a Ragusa

Dopo l'ennesima minaccia, lei si è decisa a denunciare tutto
SQUADRA MOBILE
di
1 min di lettura

RAGUSA – Un 31enne originario del Bangladesh è stato fermato dalla squadra mobile di Ragusa, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura. Le accuse sono violenza sessuale, estorsione, sfruttamento della prostituzione e atti persecutori nei confronti di una sua connazionale di 38 anni.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, l’uomo non avrebbe accettato la decisione della donna di interrompere la relazione. Avrebbe iniziato a ricattarla, minacciandola di diffondere foto e video della vittima ai suoi familiari in Bangladesh. Questo se lei non avesse continuato ad avere rapporti sessuali o a prostituirsi per lui, consegnandogli anche somme di denaro. Dopo l’ennesima minaccia, questa volta di morte, la donna ha deciso di denunciare l’accaduto. 

