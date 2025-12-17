Violenza sessuale su una turista alla Vucciria: in carcere un 46enne

L'operazione della squadra mobile

PALERMO – Violenza sessuale su una turista alla Vucciria, arrestato un 46enne. L’ordine di esecuzione della custodia cautelare in carcere è stato eseguito nei giorni svorsi dai poliziotti della squadra mobile di Palermo.

S.D., 46enne palermitano, un sabato sera del luglio 2023 avrebbe abusato delle condizioni di inferiorità fisica di una giovane turista straniera che non comprendeva la lingua, l’avrebbe trascinata all’interno del suo appartamento dove si sarebbe consumata la violenza sessuale.

La giovane turista si era recata, con delle sue connazionali, a trascorrere la serata alla “Vucciria” dove avevano conosciuto altri giovani palermitani con i quali avevano trascorso la serata. In un secondo momento, la vittima, avendo perso di vista le amiche, sarebbe stata ingannata e accompagnata da S.D. presso la sua abitazione.

Le indagini si sono avvalse delle dichiarazioni rese in modalità protetta della vittima alla direzione del II Dipartimento “Violenza di genere, violenza domestica e tutela delle vittime vulnerabili’, della procura di Palermo, di alcune testimonianze e delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona che hanno portato all’identificazione di D.S..

Il confronto tra il Dna del sospettato e le tracce biologiche prelevate sulla vittima ha fatto emergere l’assoluta concordanza del profilo genetico. Lo scorso 28 novembre è stata eseguita la misura cautelare nel carcere di Pagliarelli dove l’uomo era già detenuto per altri reati.