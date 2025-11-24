Gli abusi sono emersi dopo i racconti dei piccoli

CROTONE – Una donna di 42 anni è stata arrestata e condotta in carcere a Crotone per il reato di violenza sessuale sui figli minorenni.

I fatti contestati risalgono a diverso tempo fa e sono stati già oggetto di indagini e di un processo e una condanna passata in giudicato, cioè di una sentenza penale definitiva a carico della donna. In esecuzione della condanna i carabinieri nelle scorse ore hanno arrestato la donna che ora dovrà scontare 8 anni di carcere per reati che vanno dalla violenza sessuale in danno di minori ai maltrattamenti in famiglia.

La donna in particolare era stata accusata e poi ritenuta colpevole di aver abusato sessualmente dei propri figli minori costringendoli a praticare atti sessuali nei suoi confronti. Violenze che si sarebbero ripetute più volte.

La scoperta degli abusi sessuali era avvenuta grazie ai racconti degli stessi minori in colloqui con i servizi sociali locali. Le successive indagini hanno fatto emergere un chiaro quadro indiziario a carico della donna che hanno portato prima al processo e poi alla condanna.

