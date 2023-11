Violenza sulle donne, è polemica: “Scarse le risorse previste dal Comune”

Giuseppe Lombardo (Mpa) entra nel merito del bilancio 2024-2026

CATANIA – “Temo seriamente che nel bilancio di previsione 2024- 2026 del Comune di Catania le risorse stanziate per le comunità delle donne in difficoltà e vittime di violenze siano insufficienti o inadeguate. Addirittura sarebbero pari allo zero le risorse stanziate per i servizi relativi alla lotta contro la devianza minorile, in particolare per gli istituti educativi assistenziali e le comunità alloggio minori”. Lo ha detto il deputato regionale Mpa Giuseppe Lombardo a Catania a un convegno organizzato dall’associazione “Un battito e un respiro” insieme al coordinamento Mpa di Catania guidato da Pina Alberghina per la Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

“Vanificati gli sforzi di questi anni”

“Se questo quadro economico fosse confermato – ha aggiunto – verrebbero vanificati gli sforzi compiuti in questi anni. Nei risultati brillantemente conseguiti sul fronte della lotta alla violenza di genere e alla dispersione scolastica. Sono certo – ha concluso Lombardo – che l’amministrazione comunale, quando nei prossimi giorni sarà chiamata a redigere il prossimo bilancio di previsione, rimedierà alle carenze economiche finanziarie riguardo a questi settori vitali nell’ambito dei servizi sociali”.