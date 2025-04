Aeroporto Catania, Sac: inaugurata la vip lounge “Angelo D’Arrigo”

Nuova sala con oltre 400 mq di superficie

CATANIA – È stata aperta oggi la nuova vip lounge Angelo D’Arrigo dell’aeroporto di Catania, un ambiente completamente rinnovato e ampliato, pensato per accogliere in modo più confortevole i passeggeri in transito per lo scalo.

Con oltre 400 metri quadrati di superficie e 200 posti a sedere, la nuova lounge offre spazi moderni e funzionali, aree relax, zona lavoro con wi-fi ad alta velocità e un buffet dedicato. L’accesso sarà riservato ai titolari di carte premium e alle convenzioni attive, ma sarà anche acquistabile l’ingresso giornaliero accedendo direttamente in sala.

L’apertura della nuova vip lounge, spiega la Sac, che gestiste l’aeroporto, in una nota, si “inserisce nel più ampio piano di sviluppo portato avanti” dalla società che gestisce lo scalo, che “mira a elevare la qualità dei servizi e rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di un traffico passeggeri in crescita che nel 2024 ha superato i 12 milioni, confermando il ruolo strategico dell’aeroporto di Catania per la Sicilia”.

Presenti insieme all’Ad di Sac Nico Torrisi, l’arcivescovo di Catania Luigi Renna, Maria Cristina Busi Ferruzzi, presidente Confindustria, Antonino Belcuore, commissario straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e Giovanna Candura, presidente della Sac.

“Con la nuova lounge – ha detto Torrisi – compiamo un altro passo nel rafforzamento dell’offerta aeroportuale. Puntiamo su infrastrutture che migliorino concretamente l’esperienza dei passeggeri e rendiamo lo scalo sempre più competitivo e attrattivo”.