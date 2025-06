Chiusure Visodent, l’ordine dei medici di Catania si costituisce parte civile

"È nostro dovere tutelare non solo l'immagine della professione"

CATANIA – L’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Catania, a seguito delle numerose denunce e segnalazioni avute, ha annunciato la costituzione come parte civile nel procedimento giudiziario sulla “chiusura” di due centri odontoiatrici privati ​​Visodent che hanno interrotto le attività da un giorno all’altro, lasciando centinaia di pazienti senza risposte, senza trattamenti già programmati e, soprattutto, senza possibilità di recuperare i consistenti conti già versati”.

“Un vero e proprio smacco – si legge in una nota dell’Ordine dei medici etnei – non solo economico, ma anche sanitario, che ha generato rabbia, preoccupazione e un senso di abbandono diffuso tra i cittadini coinvolti. Oltre al danno economico, si corre un rischio reale per la salute di questi pazienti, specialmente per coloro che necessitavano di trattamenti urgenti o erano già in fase di cura”.

“È nostro dovere tutelare non solo l’immagine della professione, ma soprattutto i cittadini che si sono affidati con fiducia a questa struttura – ha dichiarato il presidente dell’albo Gian Paolo Marcone – l’abbandono terapeutico rappresenta una gravissima violazione del codice deontologico e un rischio per la salute pubblica”.

L’Ordine ha inoltre avviato un’indagine interna per verificare eventuali responsabilità individuali da parte dei professionisti che operano nella struttura. Intanto i pazienti coinvolti si stanno organizzando in un Comitato, con l’assistenza di associazioni di consumatori e avvocati, per chiedere il risarcimento dei danni e far valere i propri diritti.

“Questa problematica – ha aggiunto Marcone – riaccende i riflettori sulla necessità di una maggiore regolamentazione e vigilanza sulle strutture odontoiatriche private e sui contratti proposti ai pazienti, affinché le situazioni del genere non possano più ripetersi. La nostra priorità è garantire la qualità e la sicurezza delle cure odontoiatriche offerte ai cittadini. E a difendere i diritti dei pazienti”.