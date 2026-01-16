Vittoria, al via lavori per 200mila euro sullo stadio Comunale

Finanziati dalla Regione con un emendamento di Abbate

VITTORIA (RAGUSA) – Passo avanti per l’ammodernamento delle infrastrutture sportive della provincia di Ragusa. Sono stati consegnati oggi i lavori di manutenzione meccanica straordinaria ed efficientamento energetico delle torri faro dello stadio Comunale di Vittoria.

L’intervento sullo stadio Comunale di Vittoria

L’intervento, dal valore complessivo di 200.000 euro, è stato finanziato grazie ad un emendamento contenuto nella manovra finanziaria del 2025 e voluto dal deputato Dc Ignazio Abbate. La procedura di affidamento, gestita dal Libero consorzio comunale di Ragusa in qualità di Stazione unica appaltante per conto del Comune di Vittoria, è stata aggiudicata alla ditta Duesse Universal S.r.l..

Abbate: “Opera di rilevante interesse pubblico”

“Ho voluto attendere l’atto ufficiale dell’appalto per ringraziare chi si è speso realmente per l’opera – dice Abbate -, la presidente del Consiglio Concetta Fiore, la vice Rosetta Noto, i consiglieri Giovanna Iabichella, Sara Siggia e Giacomo Romano, il team manager del Vittoria Calcio, Stefano Frasca. Si tratta di un’opera di rilevante interesse pubblico con una valenza sociale che supera i confini comunali”.

“Restituire piena funzionalità e sicurezza all’illuminazione dello stadio di Vittoria significa supportare concretamente le società sportive e i tanti giovani che frequentano l’impianto – aggiunge -. E non solo visto che ciò renderà possibile anche l’organizzazione di concerti e grandi eventi. Grazie all’uso di tecnologie per l’efficientamento energetico, non solo avremo una luce migliore per gli eventi, ma abbatteremo sensibilmente i costi di gestione e l’impatto ambientale”.

L’appalto

L’affidamento è avvenuto mediante un ribasso dell’11% sull’elenco prezzi posto a base di gara, giudicato congruo e in linea con i valori di mercato. L’iter burocratico, conclusosi con la determinazione dirigenziale del 30 dicembre 2025, prevede tempi rapidi per l’espletamento delle prestazioni, considerata la natura straordinaria dei lavori. “Voglio ringraziare gli uffici tecnici del Libero Consorzio e del Comune di Vittoria per la sinergia istituzionale dimostrata”, conclude Abbate.

