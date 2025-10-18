 Vittoria, controlli dei Nas: chiusa una casa di riposo abusiva
Accertate la mancanza di autorizzazioni e di figure professionali previste
L'ORDINANZA
VITTORIA (RAGUSA) – Una casa di riposo abusiva è stata chiusa a Vittoria, nel Ragusano, dalla Polizia locale. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza del sindaco. La struttura aveva aperto i battenti in estate e nei giorni scorsi sono scattati i controlli del Nas dei carabinieri.

I militari hanno accertato la mancanza di autorizzazioni e di alcune figure professionali previste (infermiere, animatore e assistente sociale). Non c’era la Scia, (Segnalazione certificata di inizio attività) sia per la casa di riposo che per l’attività di cucina.

