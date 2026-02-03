 Vittoria, esploso ordigno davanti a un garage: c'è un video
Vittoria, esploso ordigno davanti a un garage: c’è un video

Il boato ha svegliato gli abitanti della zona
le indagini
di
1 min di lettura

VITTORIA – Un grosso petardo o un ordigno, forse una bomba rudimentale, è stato fatto esplodere contro un garage in via Farini, nel centro di Vittoria.

L’esplosione si è verificata poco prima delle 5 del mattino. I carabinieri, che conducono le indagini, hanno acquisito le immagini di una telecamera di videosorveglianza di una abitazione. Nei filmati si vedono due persone. Una colloca l’ordigno davanti al garage, poi entrambi si allontanano.

Il boato ha svegliato gli abitanti della zona. Sono stati danneggiati la saracinesca del garage e un’auto che si trovava all’interno.

Si parla di:

