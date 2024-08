Vittoria, parcheggiatore abusivo nei pressi dell’ospedale: denunciato

I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione da parte di un cittadino

VITTORIA (RAGUSA) – I carabinieri di Ragusa, nei giorni scorsi, sono intervenuti nei pressi dell’Ospedale “Guzzardi” di Vittoria dopo una segnalazione da parte di un cittadino che segnalava la presenza di un parcheggiatore non autorizzato che chiedeva monete ai conducenti durante le procedure di parcheggio.

I militari hanno sorpreso la persona segnalata mentre esercitava l’attività non autorizzata e, dopo averlo identificato in B.A., vittoriese classe 92, hanno accertato che nei suoi confronti era stata già elevata una sanzione amministrativa per violazione delle norme del Codice della Strada inerente all’attività di parcheggiatore abusivo.

Pertanto i carabinieri, valutato che la reiterazione della medesima violazione alla norma hanno sottoposto a sequestro le monete rinvenute nella disponibilità dell’uomo e, successivamente, lo hanno accompagnato presso i loro uffici per identificarlo.

Al termine è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo senza autorizzazione in reiterazione della medesima violazione.