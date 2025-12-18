Vittoria, sequestro e torture per ottenere il riscatto: 4 arresti

L'operazione della polizia

VITTORIA – I poliziotti della Squadra Mobile di Ragusa, su delega della Dda di Catania, hanno arrestato quatto cittadini del Bangladesh accusati di sequestro di persona aggravato a fini di estorsione e tortura. Vittime due connazionali immigrati in Italia.

Gli indagati si sarebbero offerti di trovare un impiego con un regolare contratto di lavoro alle vittime, poi, però, le avrebbero portate in un casolare legandole con catene a mani e piedi. I due immigrati sarebbero stati picchiati con tubi e spranghe per costringerli a contattare i familiari e farsi mandare denaro per ottenere la liberazione.

Gli arrestati avrebbero anche finto di appartenere a bande criminali per aumentare il terrore delle due vittime. Alle famiglie dei due rapiti sarebbero state fatte sentire al telefono le urla di dolore dei propri cari durante le aggressioni. Solo dopo aver ricevuto un riscatto di 20mila euro i due sono stati liberati.