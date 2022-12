Vittoria sofferta per il Catania: Rapisarda manda al tappeto l’Aversa

Successo più sofferto del previsto per gli uomini di Ferraro con gli ospiti sia in 10 uomini dal 39° del primo tempo

CATANIA – Vince il Catania ma il Real Aversa fa un figurone al “Massimino”, reggendo all’onda d’urto rossazzurra che riesce soltanto in una circostanza a fare breccia nella porta avversaria. Decisiva, al quarto d’ora del secondo tempo, la deviazione sottomisura di Ciccio Rapisarda dopo un tocco in piena area di Jefferson schierato dal primo minuto al posto di Sarao.

Successo più sofferto del previsto per gli uomini di Ferraro e malgrado il Real Aversa sia rimasto in 10 uomini dal 39° del primo tempo per il doppio cartellino giallo rimediato da Nespoli. Il tecnico del Catania le ha tentate tutte, inserendo man mano i vari Russotto, Sarao e Sarno ma la retroguardia ospite ha ribattuto colpo su colpo, lasciandosi sorprendere solo dall’intuito di Rapisarda che ha messo dentro il pallone decisivo. Peraltro, dopo il vantaggio dei padroni di casa, la formazione ospite ha clamorosamente fallito, in almeno tre circostanze, il pareggio: Gassama ha prima impegnato Bethers in una difficile respinta in tuffo e poi ha mandato il pallone alle stelle ad un passo dalla porta etnea. Nel finale è stato Petricciuolo a mancare la rete sparacchiando alto dopo aver ignorato un compagno meglio piazzato ed in perfetta solitudine davanti al portiere rossazzurro.

Alla fine, il Catania (senza Rizzo e con Lodi in campo per l’intero arco del match) brinda ai sofferti tre punti che consentono ai rossazzurri di mantenere invariato il vantaggio sui più diretti inseguitori, Locri e Lamezia.

Stadio “Angelo Massimino”- di Catania, domenica 11 dicembre 2022 – ore 14,30

15^ giornata di andata – Serie D girone I – 2022-2023

CATANIA – REAL AVERSA 1-0

CATANIA SSD (4-3-3) – Bethers, Rapisarda, Somma (dal 1°s.t. Russotto), Lorenzini, Castellini, Palermo (dal 27°s.t. Bani), Lodi (k), Vitale, Forchignone (dal 1°s.t. Boccia), Jefferson (dal 18°s.t. Sarao), De Luca (dal 25°s.t. Sarno).

A disposizione: Groaz, Lubishtani, Chiarella, Giovinco.

Allenatore: Giovanni Ferraro.

REAL AVERSA (4-3-3) – Russo A., Boemio (dal 42°Crispino), Nespoli, Bonfini, Strianese, Russo D. (dal 18°s.t. Falivene), Del Prete (k), Formicola, Cavallo (dal 18°s.t. Passariello), Gassama (dal 37°s.t. Petricciuolo) Romano (dal 7°s.t. Scognamiglio).

A disposizione: Mariano, Vitiello, Ricciardi.

Allenatore: Antonio Maschio.

Arbitro: Simone Gavini di Aprilia.

Assistenti: Andrea Romagnoli (Albano Laziale) e Gian Marco Cardinali (Perugia).

Reti : 14°s.t. Rapisarda (CT).

Ammoniti: Nespoli (RAV); Boccia (CT): Strianese (RAV).

Espulsi: Nespoli (RAV) al 39°p.t.

Note : Splende il sole sul “Massimino”. Terreno in buone condizioni. Nel settore “ospiti”, presenti una quindicina di sostenitori del Real Aversa.

Spettatori: 14.093.

primo tempo (0-0)

7° sul cross di Forchignone, colpo di testa di Jefferson che manda il pallone a lato;

8° incursione centrale di Gassama che poi conclude debolmente;

12° Strianese recupera palla nella sua trequarti, s’invola verso l’area avversaria e tira abbondantemente fuori;

15° al culmine di un’azione ben manovrata… Forchignone lascia partire un gran tiro dal limite che Russo devia in tuffo… in corner!

18° triangolazione stretta in area campana con girata, a botta sicura, di Jefferson… respinta d’istinto da Russo. Ci riprova Forchignone ma il suo tentativo viene deviato in corner!

31° Real Aversa pericoloso: Bethers, dopo una respinta bassa, è costretto agli straordinari… alzando il angolo il colpo di nuca di Nespoli!

38° sulla corta respinta di Russo… rovesciata di Jefferson che manda il pallone sull’esterno alto della rete;

39° il Real Aversa resta in inferiorità numerica: espulso Nespoli per doppia ammonizione dopo il fallo su De Luca lanciato verso l’area avversaria;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° tiro centrale di Rapisarda;

46° il primo tempo si chiude a reti inviolate.

secondo tempo (1-0)

1° nel Catania, Forchignone e Somma lasciano il posto a Boccia e Russotto;

6° sul tiro-cross di Russotto… irrompe Jefferson che spedisce in rete ma… in posizione di off-side!

7° nel Real Aversa, Romano lascia il posto a Scognamiglio;

8° Rapisarda, da ottima posizione, sferra un potente tiro a mezz’altezza che viene parato da Russo;

14° Catania in vantaggio: dopo la deviazione di Jefferson… Rapisarda risolve una mischia in area ospite… sbattendo il pallone in rete: 1-0!

17° conclusione di Jefferson respinta da un difensore;

18° nel Real Aversa, Falivene e Passariello prendono il posto di Russo D. e Cavallo;

18° nel Catania, Sarao sostituisce Jefferson;

24° Real Aversa, per ben due volte, ad un passo dal pareggio: Gassama prima tira addosso a Bethers (bravo a distendersi sulla sua destra) da centro area e poi manda il pallone alle stelle da distanza ravvicinatissima!

25° nel Catania, Sarno rileva De Luca;

27° nel Catania, Palermo lascia il posto a Bani;

29° serpentina di Boccia che poi finisce a terra in piena area avversaria: ammonito per simulazione;

37° nel Real Aversa, Petricciuolo sostituisce Gassama;

40° Bethers blocca con sicurezza la conclusione di Falivene;

42° nel Real Aversa, Crispino sostituisce Boemio;

44° pericolosa ripartenza di Petricciuolo che… ignora un compagno meglio piazzato… e sparacchia sul fondo!

45° concessi 5 minuti di recupero;

49° Russo devia in angolo la punizione di Russotto;

50° vince il Catania: 1-0 !