Vittoria, tenta di rubare 280 litri di gasolio e scappa

La polizia lo ha acciuffato dopo un rocambolesco inseguimento

PALERMO – Stava per rubare 280 litri gasolio da un autoarticolato in sosta in una stazione di servizio l’uomo arrestato la scorsa notte da personale della Squadra Volanti del Commissariato di Vittoria e del Nucleo operativo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Vittoria.

Gli agenti hanno scoperto il ladro a bordo di un’auto. Dopo averli visti, l’uomo è scappato. Dopo un rocambolesco inseguimento gli investigatori sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo per lesioni personali, minacce ed evasione.