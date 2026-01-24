“Viv’Agata – Immagini, Suoni, Parole”, omaggio corale alla Patrona

Dal 30 gennaio al 14 febbraio

CATANIA – Quando il sacro incontra l’arte e la devozione diventa linguaggio universale, nasce un racconto capace di attraversare il tempo. È da questa visione che prende forma “Viv’Agata – Immagini, Suoni, Parole”, la rassegna culturale dedicata a Sant’Agata in programma dal 30 gennaio al 14 febbraio presso l’Antica Galleria Bonfirraro, in via Spadaro Grassi 17, nel cuore del centro storico cittadino.

Pensato come un percorso multidisciplinare, l’evento intende raccontare l’essenza di uno dei culti religiosi più imponenti al mondo attraverso quattro appuntamenti che intrecciano fotografia, musica, storia e letteratura, offrendo alla città un’occasione di riflessione e condivisione durante il periodo agatino.

“Siamo molto contenti che la prima rassegna dell’Antica Galleria Bonfirraro sia dedicata alla festa di Sant’Agata”, afferma Alberto Bonfirraro, patron della galleria. “Per inaugurare la nuova gestione abbiamo scelto versi di Franco Battiato dedicati alla Patrona: due simboli assoluti della catanesità. Gli ospiti che si alterneranno sono artisti, fotografi, musicisti, scrittori e giornalisti uniti sotto il velo di Agata”.

Una scelta non casuale anche per la collocazione della galleria, situata tra piazza Duomo, la Cattedrale di Sant’Agata e via Crociferi, crocevia simbolico e reale del culto agatino.

Ad aprire la rassegna, venerdì 30 gennaio alle ore 18.30, sarà il fotografo Fabrizio Villa con il vernissage della mostra “In Conspectu Agathae”, un’indagine visiva intensa che restituisce la dimensione più intima e collettiva della festa. Scatti che vanno oltre la cronaca per cogliere l’istante in cui il sacro e l’umano si sfiorano.

Il secondo appuntamento è dedicato alla musica. Sabato 31 gennaio alle ore 18.30 sarà proiettato il concerto “Diva Agatha” del maestro Matteo Musumeci, presentato per la prima volta al Teatro Massimo Bellini. Durante la serata, Musumeci dialogherà con la giornalista Alessandra Bonaccorsi, accompagnando il pubblico nella comprensione del percorso creativo e del valore simbolico dell’opera.

Tra storia e letteratura si colloca invece “Memoriae Agathae”, in programma domenica 1° febbraio alle ore 17.30, in occasione del 900° anniversario del ritrovamento delle reliquie di Sant’Agata. Un incontro di alto profilo culturale con la professoressa Dora Marchese, il giornalista Valerio Musumeci e la storica Cristina Soraci, che ripercorreranno il racconto della Santa attraverso fonti, testi e testimonianze scritte, restituendo complessità e profondità a una figura centrale dell’identità catanese.

La rassegna si concluderà sabato 14 febbraio alle ore 18.30 con l’Ottava di Viv’Agata, evento finale che unirà musica, convivialità e territorio. In occasione del finissage della mostra di Fabrizio Villa, sarà presentata l’Azienda Vinicola Passofonduto di Giuseppe Cipolla, in un dialogo tra cultura enologica e tradizione, accompagnato dalle musiche di Dino Sole.