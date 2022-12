Vivibilità, classifica del Sole 24 ore, Catania risale 11 posizioni

La provincia etnea è al 91° posto in Italia per qualità della vita, in risalita grazie alle startup innovative, bassi i depositi delle famiglie

Catania. Guadagna undici posizioni rispetto all’anno scorso, posizionandosi al novantunesimo posto, ma Catania rimane decisamente in basso nella classifica del Sole 24 ore sulla qualità della vita nelle province d’Italia. La provincia etnea è preceduta da Palermo (88esima e +7 rispetto allo scorso anno), Messina (89esima, +8) e Siracusa (90esima, +8). Sale anche la provincia di Trapani, che dalla posizione 105 arriva alla 93. Le altre due province siciliane sono decisamente in fondo alla classifica: si tratta di Enna, al centesimo posto e in discesa di otto caselle, e Caltanissetta, che dalla postazione 103 scende alla 105.

Secondo i dati pubblicati dal quotidiano economico, Catania è tra le peggiori in assoluto per quanto riguarda la ricchezza e i consumi medi, con un bassissimo dato relativo ai depositi bancari medi delle famiglie consumatrici. Tra i fattori che abbassano la media, anche l’alto numero di beneficiari del reddito di cittadinanza, per cui la provincia etnea è al 104° posto in Italia; ma anche il 22,1 per cento di giovani che non studiano e non lavorano, i cosiddetti “Neet”.

A segnare la ripresa è comunque sempre la voce “Affari e lavoro”, per cui Catania si collocherebbe al 51° posto in Italia, con 42 startup innovative ogni mille società di capitale. E va decisamente meglio per quanto riguarda la classifica della sicurezza, perché Catania si classifica 26° posto, con 3.517 denunce ogni 100 mila abitanti.