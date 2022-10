Catania, la Volante accerchiata e assaltata a Librino: c’è una denuncia

L'episodio era avvenuto in viale Nitta. Dopo esser stati circondati, gli agenti furono pure aggrediti.

CATANIA. Gli agenti del Commissariato di Librino hanno denunciato uno degli autori dell’episodio che ha visto geun centinaio di persone, che il 5 ottobre scorso circondarono una volante della polizia, durante i funerali di un ragazzo morto in un incidente stradale con due vittime, avvenuto il 27 settembre.

Era avvenuto in viale Nitta. Dopo esser stati circondati, gli agenti furono pure aggrediti. I primi cinque sono stati già denunciati alcuni giorni fa per i reati di oltraggio, resistenza, minacce gravi e lesioni personali a pubblico ufficiale, danneggiamento di due autovetture in uso alla Polizia di Stato, porto abusivo di oggetti atti ad offendere, istigazione a disobbedire alle leggi e invasione di edifici, in concorso.

La denuncia adesso è scattata per un trentaquattrenne, che viene ritenuto dalla polizia socialmente pericoloso. Per lui è arrivato anche l’avviso orale del Questore, che inoltre ha disposto una raffica di controlli contro il crimine diffuso al Villaggio Sant’Agata, in viale Kennedy e in viale Nitta. Nel corso di questi controlli sono state arrestate tre persone per evasione dai domiciliari e un altro soggetto, già denunciato in passato per maltrattamenti in famiglia – a cui è stato notificato ammonimento da parte del Questore di Catania per atti persecutori – è stato denunciato nuovamente per minacce aggravate e maltrattamenti in famiglia. La polizia inoltre gli ha sequestrato due coltelli a serramanico: uno l’avrebbe usato per minacciare l’ex moglie.