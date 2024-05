Voli, l’Enac: “Roma-Catania è la rotta più importante del Paese”

Le parole del presidente per i 100 anni dell'aeroporto

CATANIA – “Oggi Fontanarossa è tra i quattro hub di riferimento a livello nazionale insieme a Roma, Milano e Venezia”. Lo ha affermato il presidente Enac, Pierluigi Di Palma. “Roma-Catania è la rotta più importante del Paese”, ha aggiunto.

“E ora, con la conferma arrivata dalla conferenza dei servizi per procedere alla demolizione del terminal Morandi, si apre una nuova fase dell’aeroporto“. Il presidente lo ha detto nel corso della cerimonia organizzata dalla Sac per i 100 anni compiuti dall’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.

La crescita di Fontanarossa

“Oggi quindi – ha aggiunto Di Palma – celebriamo la storia ma soprattutto guardiamo avanti, a un’ulteriore crescita, forti di una guida dell’amministratore delegato Torrisi che ha portato l’aeroporto da 7 a 12 milioni di passeggeri: una crescita che alimenta anche il turismo, che insieme con il trasporto aereo fa il 15% di Pil e contribuiscono al benessere del tessuto economico e sociale”.

“Il trasporto aereo – ha concluso il presidente dell’Enac – è chiave per la crescita e qui a Fontanarossa si fa un servizio di qualità che speriamo altri possano seguire nell’ambito di un’intermodalità sempre più necessaria”.

La festa per i 100 anni

I cento anni dell’aeroporto di Catania rappresentano una tappa storica per lo sviluppo economico di tutta la Sicilia. Un’occasione importante che questa mattina Sac, società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, ha celebrato insieme alle istituzioni locali, ai rappresentanti del settore, agli stakeholder e ai cittadini.

“Questo anniversario – ha detto l’ad di Sac, Nico Torrisi – rappresenta una grande occasione che conferma ancora una volta il nostro impegno nel favorire lo sviluppo e la crescita economica della Sicilia. Proprio ieri si è concluso l’iter burocratico per la demolizione del Terminal Morandi e abbiamo già pronto il progetto di ricostruzione, il segno di una nuova fase per l’aeroporto di Catania”.

“Siamo determinati a continuare su questa strada – ha aggiunto l’amministratore – e ad implementare innovazioni e nuove infrastrutture per rafforzare il ruolo dell’Aeroporto di Catania come nodo strategico per la Sicilia”.

Trantino: l’aeroporto ‘motore di sviluppo’

“Lo scalo di Fontanarossa -ha osservato il sindaco Enrico Trantino – è un vero e proprio motore di sviluppo per la nostra Regione. Questo centenario è un’occasione per celebrare il passato, ma è anche un trampolino di lancio verso un futuro in cui saremo ancora più connesse al mondo”.

“La nostra sfida, come Sac – ha sottolineato la presidente Giovanna Candurra – è quella di continuare a lavorare indefessamente per aumentare i servizi ai passeggeri e per rendere sempre più appagante e confortevole l’esperienza di viaggio”.