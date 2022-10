Volley Terrasini, arriva Sara Gabriele: mix di fantasia e grinta

Affiancherà Martina Baruffi nel ruolo di palleggiatrice

1' DI LETTURA

TERRASINI (PA) – Sara Gabriele é una nuova atleta del Volley Terrasini, affiancando Martina Baruffi nel ruolo di palleggiatrice. Una coppia, in realtà, non del tutto inedita: le due si erano già incontrate durante la stagione 2018/2019, poi culminata con la promozione della Pallavolo Aragona in B1.

Classe 1993, 1.75 di altezza, Sara è stata negli ultimi anni una delle migliori alzatrici del campionato di Serie B2 vestendo diverse maglie tra cui quelle di Modica, Siracusa, Marsala e Comiso, con cui ha disputato la stagione appena terminata.