Gestito dalla presidenza del Consiglio

VENEZIA – Si è concluso questa notte, con l’atterraggio a Venezia, il trasporto sanitario d’urgenza di un uomo di 68 anni, in imminente pericolo di vita. Il 68enne era ricoverato presso l’ospedale Brotzu di Cagliari e bisognoso di essere trasferito con la massima urgenza presso l’Azienza Ospedale-Università Padova.

Volo salvavita d’urgenza, come funziona la procedura

Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Palazzo Chigi, infatti, gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L’attivazione è avvenuta su richiesta della prefettura di Cagliari alla Sala situazioni di vertice del Comando Squadra aerea di Milano dell’Aeronautica militare, che ha immediatamente interessato il 31esimo Stormo di Ciampino, uno dei reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni.

L’arrivo in Veneto e il trasporto in ospedale

Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il G650 è decollato dall’aeroporto di

Ciampino alla volta di Cagliari. Qui l’uomo è stato subito imbarcato insieme ad un’equipe medica. Dopo l’atterraggio presso l’aeroporto di Venezia, avvenuto poco dopo le ore 3:30, un’ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso la struttura ospedaliera per il ricovero.

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