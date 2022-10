Volo in ritardo di cinque ore, catanese ottiene rimborso di 250 euro

Le toghe in un'aula di tribunale

Lo ha deciso il giudice di pace di Venezia, accogliendo il ricorso presentato da ItaliaRimborso

VENEZIA. Il volo Wizzair Venezia Catania, il 21 settembre dell’anno scorso, ha avuto un ritardo di quasi cinque ore. E questo avrebbe costretto un catanese a rivedere tutti i suoi piani: anziché atterrare alle 21,15, come previsto, il volo è giunto all’aeroporto di Catania Fontanarossa solamente alle 2,13 dell’indomani.

Sul caso si è espresso il Giudice di Pace di Venezia, che, pochi giorni fa, ha condannato Wizzair al pagamento di 250 euro nei confronti del passeggero. «Il Giudice di Pace di Venezia – commentano da ItaliaRimborso, che ha difeso il passeggero aereo – ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di ritardo aereo. Oltre le tre ore di ritardo, infatti, i passeggeri possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse». ItaliaRimborso sottolinea che nel 97,8 per cento dei casi analoghi ricorsi hanno avuto esiti positivi.