Vulcano, accesso vietato al cratere: nuova ordinanza del sindaco

La decisione del primo cittadino di Lipari per via delle anomali emissioni gassose

LIPARI (ME) – Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo ha prorogato, sino al prossimo 31 marzo, con ordinanza contingibile ed urgenza, il divieto di accesso al cratere “La fossa” di Vulcano per via delle anomali emissioni gassose che metta in pericolo la pubblica incolumità.

Lo stesso primo cittadino ha richiesto una riunione urgente con il Comitato per il coordinamento delle misure per la tutela della salute e dell’incolumità pubblica “per un confronto, utile a condividere i contenuti più utili e urgenti da assumere, con particolare riferimento alle aree sottoposte da interdizione”.

Lo scorso 21 dicembre, Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la proroga di sei mesi dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici rilevate nel territorio dell’isola.