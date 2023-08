Vulcano, infarto per un turista catanese: tratto in salvo dai Vigili del fuoco

L'uomo stava effettuando un'escursione

CATANIA – Ha accusato un principio d’infarto, mentre stava effettuando un’escursione sull’isola di Vulcano. A soccorrerlo sono stati i Vigili del fuoco del Comando peloritano che lo hanno successivamente consegnato al personale medico per le opportune cure del caso.



Protagonista del fatto, finito per fortuna senza tragiche conseguenze, un turista catanese che ha accusato il malore nel pomeriggio di ieri mentre, come detto, era intento a condurre un’escursione nell’isola delle Eolie.