Weekend diviso in due: sabato sole, domenica tornano piogge e temporali

Al Sud aumentano le temperature con picchi fino a 32 gradi

ROMA – Fine settimana dal doppio volto sul fronte meteo. Dopo una giornata di venerdì caratterizzata da schiarite alternate a rovesci improvvisi, sabato il sole prevarrà quasi ovunque, mentre domenica torneranno piogge e temporali soprattutto al Centro-Nord.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, nelle prossime ore alcune precipitazioni si muoveranno dalla Sardegna verso le regioni centrali e successivamente verso il Sud peninsulare.

Le aree più interessate dalla variabilità saranno Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia, mentre sul resto del Paese il tempo si manterrà in prevalenza stabile e soleggiato.

Sabato sarà la giornata migliore del weekend, con clima più caldo e cieli sereni quasi ovunque. Un peggioramento è invece atteso dalla serata sulla Sardegna.

Domenica spazio a una nuova fase instabile con temporali sparsi al Nord e al Centro e condizioni variabili anche al Sud.

Temperature in aumento invece su Sicilia e Calabria, dove le massime potranno raggiungere i 26-28 gradi già nel fine settimana. A inizio della prossima settimana attesi picchi fino a 30-32 gradi sulle regioni meridionali.