Messaggi vocali di WhatsApp, arriva la trascrizione automatica

I dettagli sull nuova funzione dell'app

Meta annuncia una nuova funzione per l’applicazione di messaggistica WhatsApp. Si tratta della trascrizione automatica dei messaggi vocali, pensata per chi non ha voglia di ascoltare le comunicazioni audio o per chi ha problemi di udito.

L’aggiornamento dell’applicazione è in fase di rilascio globale, e secondo quanto comunicato da Meta supporterà in un primo momento solo i messaggi audio in inglese, portoghese, spagnolo e russo. Il supporto per la lingua italiana è previsto tra qualche mese.

I messaggi vocali su WhatsApp e la privacy

Nel suo blog ufficiale Meta spiega che la funzione è stata pensata con il massimo riguardo possibile per la privacy degli utenti. I testi saranno elaborati e trascritti solo sul dispositivo del destinatario, senza nessun passaggio di dati da internet e dunque senza la possibilità per nessuno, inclusa la stessa Meta, di accedere al contenuto, sia vocale che trascritto.

La società comunica poi che per abilitare la funzione su WhatsApp si dovrà abilitare dalle impostazioni selezionando una delle lingue disponibili. Per trascrivere un messaggio vocale si dovrà tenere premuto e selezionare l’opzione “trascrivi”.

Nel caso le impostazioni della lingua di trascrizione non corrispondano a quelle della lingua del messaggio vocale la trascrizione non sarà disponibile. Lo stesso succederà se alcune parole non saranno riconosciute a causa del rumore di fondo.