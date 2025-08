Yacht contro banchina a Palermo: danni ma nessun ferito

Al porticciolo dell'Arenella

PALERMO – Incidente al porticciolo dell’Arenella, a Palermo, dove uno yacht di 35 metri – Infinity Nine – si è schiantato contro due barche ormeggiate prima di finire contro la banchina. Diversi diportisti, assistendo alla scena, hanno iniziato a urlare e fischiare nella speranza di attirare l’attenzione del comandante dell’imbarcazione, battente bandiera maltese, che solo in un secondo momento si è affacciato a prua per verificare cosa fosse successo.

Sono intervenuti i militari della Capitaneria di porto di Palermo che hanno avviato le indagini. Non risultano esserci feriti ma si registrano danni per migliaia di euro.