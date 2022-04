Zacco: “Attivare un tavolo con il Mise, garantire i lavoratori Almaviva”

“Gli accordi sottoscritti vanno rispettati“

PALERMO – “Occorre attivare con urgenza un tavolo di crisi presso il MISE, affinché si rispettino gli accordi sottoscritti tra le parti in data 21 ottobre 2021, che garantivano a seguito dell’avvicendamento della società che gestisce il servizio di per per conto di Ita Italia Trasporto Aereo S.p.A, dell’attuazione della clausola sociale a tutela dei dipendenti già impiegati nel servizio per Alitalia.” Lo dichiara il consigliere comunale e presidente della VI commissione Ottavio Zacco.

“Senza nessun preavviso e omettendo gli accordi sottoscritti, la Covisian S.p.A, società aggiudicataria dei servizi di Contact Center per conto della nuova compagnia aerea nazionale, ha unilateralmente disatteso gli impegni sottoscritti, non prorogando i contratti di oltre 300 lavoratori che scadranno il 30 aprile prossimo. – aggiunge – La nostra città, già segnata profondamente dalla profonda crisi economica non può subire un’ulteriore violenza da parte di questi imprenditori avvoltoi. Auspico che le istituzioni regionali e nazionali, si attivino con urgenza, al fine di scongiurare l’ennesima calamità socio-economica che colpisce la nostra città”.