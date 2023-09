Zafferana Etnea, tutto pronto per l’Ottobrata: 300 espositori

Ogni domenica del mese di ottobre

ZAFFERANA ETNEA (CATANIA) – Inizia il conto alla rovescia per la 43esima edizione dell’Ottobrata di Zafferana Etnea, la manifestazione gastronomica e artigianale più importante del Sud Italia, che torna di nuovo protagonista con un programma unico ed esclusivo.

Comincia domani 1 ottobre e durerà cinque giorni. le cinque domeniche del mese. A promuoverla, come sempre, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Russo con il suo vice nonché assessore al Turismo, Sport e Spettacolo, Salvo Coco, con la collaborazione della Proloco e del comitato organizzatore diretto dal presidente Andrea Barbagallo.

La manifestazione, che dal 2019 è stata catalogata dalla Regione Siciliana tra i più grandi eventi dell’Isola, costituisce un momento importante per il rilancio dell’economia locale che spazia in tutti i settori produttivi primari e secondari. Un evento incredibilmente atteso, che nel 2022 ha visto la presenza di oltre 150 mila visitatori e che, anche quest’anno si riconfermerà come una delle manifestazioni enogastronomiche più importanti d’Italia. Domani alle 12 alla presenza del sindaco il taglio inaugurale del nastro e il via alla kermesse, che quest’anno coinvolge oltre 300 espositori nelle varie aree dislocate nei luoghi più significativi del paese.

“L’Ottobrata è una manifestazione gastronomica di grande rilievo – ha detto il sindaco – per lo sviluppo economico, sociale, culturale e turistico del nostro territorio, ma anche una speciale occasione per mostrare ai nostri ospiti, provenienti da ogni parte della Sicilia e d’Italia e dall’estero, le bellezze architettoniche, naturalistiche e i prodotti tipici locali di Zafferana. E poi come ogni anno siamo felici di poter dare un’importante vetrina ai nostri espositori e valorizzare i prodotti locali che rappresentano una vera ricchezza per la nostra cittadina”.