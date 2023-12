Zafferana, il Premio Brancati va a Silvia Ballestra con “La Sibilla”

La cinquantesima edizione

ZAFFERANA ETNEA (CATANIA) – Silvia Ballestra con il il suo libro “La Sibilla”; ha vinto a Zafferana Etnea (Catania) la 50esima edizione del Premio letterario Vitaliano Brancati, premio omaggio alla cultura ed all’arte in ricordo dello scrittore, drammaturgo e sceneggiatore siciliano, che quest’anno celebra la storia di Joyce Lussu, un’icona di resistenza ed anticonformismo.

Il libro rappresenta un viaggio attraverso un secolo di Storia, ponendo Joyce Lussu come esempio di coraggio e giusta presenza nel mondo. “Sono immensamente onorata – ha detto la vincitrice – nel ricevere il prestigioso Premio Brancati. Questo riconoscimento rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un’emozionante conferma dell’importanza del messaggio che ho cercato di trasmettere attraverso le mie parole”.

Alla cerimonia di premiazione, nella sala consiliare del comune, ha preso parte, tra gli altri, il sindaco Salvo Russo, il deputato nazionale Anthony Barbagallo ed il deputato regionale Nicola D’Agostino. “Quest’anno – ha detto Russo – il premio ha raggiunto un traguardo significativo: la sua 50esima edizione, un simbolo dell’immenso valore culturale e letterario che continua a rappresentare nel panorama italiano. È stato un momento di grande orgoglio per la nostra comunità, non solo per il riconoscimento conferito a un’opera letteraria di spicco, ma anche per l’opportunità di celebrare le radici storiche e l’importanza del premio Brancati che è un patrimonio culturale che continueremo a valorizzare e a sostenere negli anni a venire”.