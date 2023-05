Zappalà alla Nino Castelnuovo sfida Trantino e Caserta VIDEO

In una campagna elettorale sonnolenta, spunta un video che richiama almeno un pò di ironia.

CATANIA. Un video postato sui social e girato in Via Etnea. Lo ha registrato il candidato sindaco Lanfranco Zappalà ricordando quello dello spot pubblicitario legato all’olio, di Nino Castelnuovo: lì, l’attore noto al grande pubblico per avere interpretato il ruolo di Renzo ne “I promessi sposi”, saltava una staccionata mentre qui viene scavalcata una staccionata.

La sfida è lanciata (con tanto di sigla di Ufo Robot in sottofondo) ai suoi due colleghi candidati: Caserta e Trantino.



Ovviamente, un gioco e nulla più ma che in questa sonnolenta campagna elettorale ci è piaciuto riportare.