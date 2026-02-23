KIEV (UCRAINA) – Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky presidente russo Vladimir Putin “ha già iniziato” la terza guerra mondiale. Per questo motivo il numero uno del Cremlino ”va fermato”. Zelensky ha parlato alla Bbc. “La Russia vuole imporre al mondo un diverso stile di vita e cambiare la vita che le persone hanno scelto per se stesse”, ha aggiunto.

Le richieste della Russia all’Ucraina

Sul tavolo c’è la richiesta della Russia all’Ucraina di cedere il 20% della regione orientale di Donetsk: “La vedo come un abbandono, un indebolimento delle nostre posizioni e l’abbandono di centinaia di migliaia di persone che vivono lì – dice il leader ucraino -. Questo ‘ritiro’ dividerebbe la nostra società r probabilmente accontenterebbe per un po’ perché ha bisogno di una pausa. Secondo me – aggiunge – potrebbe riprendersi in non più di un paio d’anni e dove andrebbe?”.

“Putin non si fermerà all’Ucraina”

In questo momento, quindi, secondo Zelensky “fermare Putin oggi e impedirgli di occupare l’Ucraina è una vittoria per il mondo intero” perché Putin “non si fermerà all’Ucraina”.