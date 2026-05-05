Zen, tenta la fuga dopo un controllo dei carabinieri: arrestato

Addosso aveva dosi di crack, cocaina, hashish e marijuana.

PALERMO – Spacciatore arrestato allo Zen dopo un breve inseguimento a piedi con i carabinieri del nucleo radiomobile. È stato trovato in possesso di dosi di crack, cocaina, hashish e marijuana, oltre a numerosi contanti di piccolo taglio.

Due giovani, a bordo di una bicicletta elettrica, sono stati fermati in via Lanza di Scalea per un controllo da parte dei carabinieri. Subito dopo uno dei due si è dato alla fuga a piedi in contro senso, costringendo le automobili in transito ad effettuare pericolose manovre per evitarlo

Il fuggitivo per evitare l’arresto ha tentato di nascondersi in un’area tra il centro commerciale Conca d’Oro e lo Zen, ma è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato.

L’altro giovane è stato segnalato alle autorità competenti. Entrambi hanno numerosi precedenti.