 Palermo, tensione allo Zen: tentano di aggredire i carabinieri
Zen, tentano di aggredire i carabinieri: tensione durante i controlli

Perquisizioni in case e magazzini per cercare armi e droga
PALERMO
di
PALERMO – Momenti di tensione questa mattina nel quartiere Zen di Palermo. Nel corso di controlli e perquisizioni nei magazzini e in alcune abitazioni per cercare armi e droga, che hanno visto impegnati diversi carabinieri, si sono verificati tafferugli.

Durante la perquisizione di un immobile qualcuno ha tentato di aggredire i militari. Alcuni residenti sono stati portati in caserma dove poi sono arrivati i familiari e gli amici. Il clima si è fatto molto teso. Sono intervenuti anche diversi agenti delle volanti per riportare la calma. I controlli e le perquisizioni stanno proseguendo.

