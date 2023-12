Maletto, per Capodanno concerto in piazza con gli Zero Assoluto

Il paesino in provincia di Catania si prepara al 2024

MALETTO – Il concerto degli Zero Assoluto per attendere l’arrivo del 2024 e, durante il periodo natalizio, diverse iniziative di vario genere. Il Comune di Maletto, in provincia di Catania, si prepara così a un dicembre di festeggiamenti.

A partire da giorno 8, per la prima volta saranno inaugurati i mercatini di Natale. Le casette saranno animate dalle associazioni che si occupano della promozione del territorio e gli artigiani locali esporranno i prodotti lavorati interamente a mano. Saranno poi accese le luci dell’albero: alto 16 metri, sarà uno dei più alti di Sicilia.

Il programma degli eventi malettesi è poi all’insegna di solidarietà e inclusione sociale, cultura musicale e artistica. Sono previsti il concerto bandistico e quello del coro gospel americano, una performance dell’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, il presepe vivente e il coro dei bambini.

Gli Zero Assoluto a Maletto

Per festeggiare il capodanno, invece, in piazza si svolgerà il concerto degli Zero Assoluto. A seguire, dj set. “Per la prima volta, il paesino di Maletto avrà il concerto di fine anno e ospiterà dei grandi artisti“, si legge in una nota diffusa dal primo cittadino, il neoeletto Giuseppe Capizzi.