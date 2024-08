Zes al Sud, Pogliese: “3,2 miliardi di euro per il credito d’imposta”

Parla il senatore FDI , coordinatore regionale Sicilia Orientale

CATANIA – “Non si può che accogliere positivamente la recente decisione del Consiglio dei Ministri di incrementare da 1,6 miliardi di euro ad oltre 3,2 miliardi l’entità delle risorse disponibili per il riconoscimento del credito d’imposta”. A parlare è il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese, capogruppo nella Commissione Industria e coordinatore regionale del partito per la Sicilia Orientale.

Il caso è quello degli investimenti realizzati nella ZES unica del Mezzogiorno dal 1° gennaio 2024 fino al 15 novembre 2024. “Questo stanziamento così importante – prosegue Pogliese – è la cartina al tornasole dell’impegno del governo Meloni per il Mezzogiorno”.

“Basti pensare che si tratta di uno stanziamento di cinque volte superiore a quello previsto negli anni dal 2016 al 2020 (pari a 617 milioni di euro annui) per il riconoscimento del credito di imposta Sud. Inoltre il governo Meloni ha stabilito l’utilizzo di altre risorse provenienti da programmi finanziati con le risorse della politica di coesione europea 2021 – 2027, relativi alla competitività delle PMI, per una dotazione aggiuntiva di 4,2 miliardi di euro”.

“Si tratta quindi di un atto concreto che va nella direzione del sostegno agli investimenti e non – come contrariamente accadeva in passato – nella direzione dell’assistenzialismo fine a sé stesso, portato avanti da chi oggi dall’opposizione diffonde polemiche demagogiche senza aver mai investito per il Sud”, sottolinea.

“Il governo – con in prima linea il ministro Fitto – ha subito messo in campo risorse aggiuntive per finanziare il credito d’imposta – conclude Pogliese – anche all’esito delle prime verifiche effettuate che hanno nettamente ridimensionato la platea degli aventi diritto per il credito di imposta”.