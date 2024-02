Zes, l’assemblea della Cna Catania: “Opportunità per le imprese?”

Presenti anche il sindaco e il questore

CATANIA – Si terrà domenica 18 febbraio, con inizio alle 10 a Palazzo della Cultura, in via Vittorio Emanuele II 121, l’assemblea territoriale 2024 di Cna Catania: “Zes unica. Opportunità per le pmi?”.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Catania, Enrico Trantino, del questore etneo, Giuseppe Bellassai, e del presidente regionale di Cna Sicilia, Nello Battiato, vi saranno un intervento da remoto di Adolfo Urso, ministro delle Imprese, e le relazioni introduttive di Floriana Franceschini, presidente territoriale di Cna Catania, e di Davide Trovato, vice presidente.

Successivamente, si svolgerà una tavola rotonda con Marco Falcone, assessore all’Economia della Regione Siciliana, Rosario Faraci, professore ordinario di Economia e gestione delle imprese presso l’Università degli Studi di Catania, Andrea Milazzo, segretario territoriale di Cna Catania, e Antonio Nicita e Salvo Pogliese, entrambi senatori della Repubblica. Concluderà i lavori Otello Gregorini, segretario generale della Cna nazionale.