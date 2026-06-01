Zona industriale di Catania, Confindustria: “Bene intesa Comune-Sidra”

Busi Ferruzzi: "Intervento strategico per la rete idrica delle imprese"

CATANIA – Confindustria Catania accoglie con favore il provvedimento della Giunta comunale che affida a Sidra il ruolo di soggetto attuatore per il potenziamento della rete idrica nella zona industriale.

“Accogliamo con soddisfazione il provvedimento con cui la Giunta comunale ha affidato a Sidra il ruolo di soggetto attuatore per il potenziamento della rete idrica della zona industriale. È una decisione che risponde a un’esigenza reale e urgente”, afferma Maria Cristina Busi Ferruzzi, presidente di Confindustria Catania.

La numero uno degli industriali etnei sottolinea come il confronto con i soggetti istituzionali sia già in corso. “Come associazione avevamo già avviato un confronto diretto con i vertici di Sidra, guidati dal presidente Mario Di Mulo, su basi operative e costruttive. Un dialogo che riteniamo essenziale per affrontare con metodo le criticità infrastrutturali esistenti, che pesano da anni sulla competitività delle imprese insediate nell’area”.

Per Confindustria, la collaborazione tra istituzioni e sistema produttivo è decisiva per lo sviluppo del territorio. “Le condizioni di disagio infrastrutturale non si risolvono in un giorno: richiedono istituzioni, programmazione e competenze. Ma questa intesa dimostra che quando le istituzioni lavorano in sinergia con il mondo produttivo si ottengono risultati”, aggiunge Busi Ferruzzi.

“La zona industriale ospita realtà di rilievo internazionale con programmi di investimento imponenti: garantire continuità e qualità nell’approvvigionamento idrico è una condizione abilitante, non opzionale”, conclude.