“Zonta says no”: il messaggio contro la violenza viaggia sugli autobus

La campagna è giunta alla sua seconda edizione

PALERMO – Gli autobus di Palermo saranno ‘brandizzati’ con un messaggio contro la violenza sulle donne. I club cittadini di Zonta International – ONG impegnata da oltre 100 anni nell’empowerment delle

donne che siede all’ONU con funzioni consultive – Palermo Zyz e Palermo Triscele lanciano il 22

novembre 2023 alle ore 10 da piazza Croci la campagna “Zonta says no” to violence against

woman 2023.

La campagna “Zonta says no” sugli autobus cittadini è giunta alla sua seconda edizione: un

messaggio di comunicazione veicolato per le strade della città che diventa sempre più importante

dopo i recentissimi fatti di cronaca. La notizia della brutale uccisione di Giulia Cecchettin, la 105esima donna uccisa solo nel 2023, richiede un’azione forte di costruzione di una nuova consapevolezza, che deve partire dalle scuole e responsabilizzare tutti.

“Il nostro impegno dura tutto l’anno”

“Il nostro impegno per le donne dura 365 giorni l’anno – affermano Daniela Ferrara,

presidente di Zonta Palermo Zyz, e Caterina Di Chiara, presidente di Zonta Triscele – . Durante la

campagna Zonta says no (dal 25 novembre al 10 dicembre) porteremo avanti oltre questa

altre iniziative volte alla sensibilizzazione e formazione dei giovani e delle giovani”.

“Ringraziamo l’Amat”

“Partiremo simbolicamente dagli autobus dove, da quest’anno, sarà stampato il numero 1522, e che

attraverserà le strade della città raggiungendo un alto numero di cittadini e cittadine. Per questo

ringraziamo l’Amat e, in particolare il suo presidente, Giuseppe Mistretta, che ha voluto

essere nostra partner in questa iniziativa, sposando con entusiasmo la causa”, concludono.