PALERMO – Sono in dodici, e dal primo luglio fino all’ultima domenica di agosto, saranno presenti sulle spiagge di Mondello e di Alcamo.

I bagnini a quattro zampe della Scuola Italiana Cani da Salvataggio sono pronti ad entrare in azione, accompagnati dai volontari che li hanno addestrati vigileranno e interverranno in caso di pericolo. Harry, 3 anni e Teo, di sei, hanno presenziato oggi la conferenza stampa della Capitaneria di porto sulle attività per garantire la sicurezza in mare.

Con loro, Francesco Bruno e Tiziana Spera. “Saremo presenti in spiaggi ogni fine settimana – spiegano -. E’ un’attività che ci gratifica molto e che fa sentire al sicuro grandi e piccini”.

La Scuola Italiana Cani Salvataggio, è la più grande organizzazione nazionale dedicata alla preparazione dei cani e dei loro conduttori, le così dette unità cinofile, il cui obiettivo principale è l’addestramento al salvataggio nautico dei cani di tutte le razze, purché abbiano spiccate doti di acquaticità e un peso superiore ai trenta chili. Tra queste, ci sono soprattutto Labrador, Terranova e Golden Retriever.