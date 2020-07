Forza Italia, passaggio del testimone

Tommaso Calderone è il nuovo capogruppo di Forza Italia all’Ars. Subentra a Giuseppe Milazzo, eletto alle ultime Europee al parlamento di Bruxelles. Il gruppo parlamentare si è riunito stamani a Palazzo dei Normanni.

“La nomina che oggi mi è stata ufficializzata – ha detto il nuovo capogruppo – mi riempie d’orgoglio. La stima che ho ricevuto la metterò al servizio del Gruppo, traducendola in servizio per rispondere alle esigenze della nostra Terra. Ringrazio tutti i parlamentari del gruppo per la fiducia che mi hanno concesso, a cominciare da Giuseppe Milazzo per l’ottimo lavoro sin qui svolto. Saprà confermare anche al Parlamento europeo tutto il suo valore. Colgo l’occasione per ringraziare anche il coordinatore regionale del partito, Gianfranco Micciché, il quale con con il suo instancabile lavoro è un costante punto di riferimento e d’ispirazione”.

Al passaggio di consegne le rassicurazioni del capogruppo uscente, Giuseppe Milazzo: “Lascio l’incarico in buone mani. In questo scorcio di legislatura, ho avuto modo di apprezzare le qualità umane prima che professionali di Tommaso. Dedito al lavoro, sono consapevole saprà valorizzare al meglio le istanze territoriali, traducendole in concrete azioni in Parlamento”.

Presente all’incontro anche il presidente della commissione Bilancio, Riccardo Savona, il quale chiosa: “Ringraziamo il collega Giuseppe Milazzo per il contributo dato al partito e che adesso approda al Parlamento europeo. Tutti insieme abbiamo trovato la quadra per il suo sostituto, l’amico Tommaso Calderone. Certamente saprà fare bene; insieme cercheremo di ottenere i risultati che possano essere incisivi per il territorio. A breve ci sarà anche un confronto con gli assessori per trovare un equilibrio all’interno”.