Fico attacca Salvini:

ROMA- “Dopo aver inoltrato al governo la richiesta avanzata da alcuni gruppi che il ministro Salvini venga in Aula a riferire non ho ricevuto alcuna risposta rispetto alla sua disponibilità. Prendo atto a questo punto del diniego del Viminale. Lo ritengo una mancanza di rispetto istituzionale nei confronti del Parlamento”. Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico. Intanto,l’ambasciatore d’Ucraina in Italia Yevhen Perelygin, chiede, in una lettera, al ministro dell’Interno di chiarire sulle minacce di morte, che avrebbe ricevuto, da un presunto gruppo ucraino filo-nazista.