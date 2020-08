PALERMO – “I gestori dei lidi balneari subiscono controlli e multe in seguito ad un’ordinanza realizzata frettolosamente che danneggia una categoria da sempre attenta alla tutela dell’ambiente”. A dichiararlo, in merito alle ultime sanzioni scattate per omessa raccolta differenziata e violazione dell’ordinanza “Plastic free” negli stabilimenti che si trovano all’Addaura, a Mondello e a Sferracavallo, è Alessandro Cilano, presidente di Fiba Confesercenti: “Le regole non possono essere limitate soltanto ai lidi – sottolinea – ma devono essere estese a tutte le attività che ricadono nelle zone turistico-balneari se si vogliono davvero salvaguardare l’ambiente e la salute pubblica. E’ inoltre necessario educare anche gli utenti, ma non sono mai stati forniti i bidoni per la differenziata da collocare sulla spiaggia e ciò entra fortemente in contrasto con l’ordinanza che colpisce i gestori”. “Ci auguriamo ancora una volta – precisa Francesca Costa, presidente di Confesercenti Palermo – che i controlli vengano estesi a tutte le attività nelle zone limitrofe ai litorali, sia su aree demaniali che su strada e agli abusivi, di cui si registra una presenza sempre più massiccia. Alla base del decoro e della tutela dell’ambiente deve esserci infatti il lavoro della collettività, non quello di una sola categoria”.